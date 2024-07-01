هذا الصيف.. صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

وربطت تقارير صحفية صلاح بمغادرة ليفربول، هذا الصيف، إلى الدوري السعودي، خاصةً أن عقده في آنفيلد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.لكن بحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن الفرعون المصري لا يفكر في الرحيل عن ليفربول، خلال الميركاتو الجاري.وأضافت الصحيفة أن النادي الإنجليزي لديه حاليًا 3 لاعبين، من أعمدة الفريق، يتبقى موسم واحد فقط على انتهاء عقدهم، وهم: صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، لكنهم جميعا لا يفكرون حاليا في مغادرة قلعة آنفيلد.وهو ما ينطبق أيضًا على الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، وفقًا للتقرير.وكان صلاح قد ألمح، في وقت سابق، إلى استمراره مع ليفربول، من خلال تغريدة أشار فيها إلى ضرورة القتال على كل البطولات، في الموسم المقبل.