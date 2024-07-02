برشلونة يحدد سعر بيع جول كوندى بعد اهتمام أرسنال

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نادى برشلونة، سوف يستمع للعروض المقدمة من نظيره أرسنال الإنجليزى، من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسى جول كوندى، وذلك على الرغم من أهميته فى مشروع النادى، ولكن الأزمة المادية التى يمر بها النادى تجبره على ذلك.وأوضحت الصحيفة أن مستقبل كوندى مرتبط بزميله فى الفريق رونالد أراوخو، فإذا رحل مدافع أوروجواى، فسيغلق برشلونة باب الخروج أمام كوندى وقد تم إبلاغ أرسنال بذلك بالفعل، أما إذا بقى أراوخو فى برشلونة، فسيفتح البلوجرانا مفاوضات مع الجانرز بشأن احتمال بيع اللاعب الدولي الفرنسي.وأكدت الصحيفة أن برشلونة أبلغ أرسنال أن مدافعه الفرنسي لن يرحل عن الفريق بأقل من 60 مليون يورو بأي حال من الأحوال، ويرتبط المدافع الفرنسي صاحب الـ25 عاماً بعقد مع ناديه الحالي حتى عام 2027 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.وكان برشلونة قد نجح في ضم كوندي من نظيره نادي إشبيلية، في صفقة كلفت خزينة النادي الكاتالوني مبلغ 50 مليون يورو بالإضافة إلى 12.5 مليون يورو متغيرات وحوافز.وخاض كوندي بقميص برشلونة 88 مباراة بمختلف المسابقات، سجل فيها 3 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتوج مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.