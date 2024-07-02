تركيا تتجاوز النمسا وتصل لربع نهائي يورو 2024

انتزع منتخب تركيا بطاقة العبور للدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، من نظيره النمساوي بفوزه عليه بصعوبة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

ويدين منتخب تركيا بالفضل في انتصاره لمدافعه ميريح ديميرال، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (1، و59).

بينما سجل المهاجم النمساوي ميكايل غريغوريتش هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ريد بول ارينا" في مدينة لايبزيغ.

وضرب منتخب تركيا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره الروماني (3-0).