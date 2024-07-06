لامين يامال يحق رقما تاريخيا في يورو 2024

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، صنع لامين يامال 14 فرصة في بطولة يورو 2024، وهو أكبر عدد من الفرص يصنعها مراهق في كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا.يذكر أن لامين يامال بات رابع لاعب إسباني يقدم 3 تمريرات حاسمة في نفس النسخة من بطولة اليورو، بعد سيسك فابريجاس (2008)، ديفيد سيلفا (2012)، وداني أولمو (2021).وأصبح يامال أصغر لاعب سنا يشارك في مباراة إقصائية باليورو، وهو في عمر 16 عاما و353 يوما، بعد أن مثل إسبانيا ضد جورجيا.وبهذا الإنجاز، تفوق يامال على جود بيلينجهام، الذي حقق الرقم القياسي السابق في فوز إنجلترا 4-0 على أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، بعمر 18 عاما و4 أيام.