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خلال الانتقالات.. منافسة شرسة على بديل صلاح

رياضة

2024-07-07 | 17:05
خلال الانتقالات.. منافسة شرسة على بديل صلاح
المصدر:
موقع كووورة
1,210 مشاهدة

دخل الهلال السعودي في منافسة شرسة، للحصول على أحد نجوم الدوري الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصادر قناة "الكاس"، فإن الهلال ينافس ليفربول وآرسنال، على التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو لاعب آيندهوفن.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول بدأ يراقب اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 21 عاما، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح.

وقدم باكايوكو مستويات رائعة مع فريقه الهولندي الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفا وصنع مثلهم، مما لفت أنظار عمالقة أوروبا إليه.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى تعزيز صفوفه بصفقات مميزة هذا الصيف، لمواصلة المنافسة بقوة على حصد الألقاب.
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