ليسوا من أوروبا.. 5 نجوم بالمربع الذهبي في "يورو 2024"

وحجزت 4 منتخبات مقاعدهم في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، وهم إسبانيا وفرنسا وهولندا وإنجلترا.ويلتقي المنتخب الإسباني أمام نظيره الفرنسي في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "أليانز أرينا"، بينما يلتقي منتخب هولندا أمام إنجلترا في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء في "سيغنال إيدونا بارك".بلغ العديد من النجوم أصحاب الأصول الأفريقية المربع الذهبي ليورو 2024 مع منتخباتهم.ولعل أبرزهم نيكو ويليامز الذي يتألق بشكل لافت مع منتخب إسبانيا، حيث تعد غانا موطنه الأصلي.وبجانب نيكو ويليامز يأتي الإسباني الآخر لامين يامال نجم برشلونة، الذي كان مؤهلا للعب لمنتخب المغرب بلد والده، قبل أن يختار في النهاية اللعب لمنتخب الماتادور.نيكو ويليامز ولامين يامال ثنائي منتخب إسبانياوتعود أصول اللاعب الفرنسي نغولو كانتي إلى مالي، حيث تعتبر فرنسا من أشهر الدول التي تعتمد على نجوم أصولهم عريبة وأفريقية.ومن منتخب هولندا، يبرز اسم كودي جاكبو هداف اليورو، حيث يعود موطنه الأصلي إلى توغو.فضلا عن ذلك، ينشط في صفوف المنتخب الإنجليزي اللاعب بوكايو ساكا نجم أرسنال وصاحب الأصول النيجيرية.