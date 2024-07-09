قبل صدام إسبانيا وفرنسا.. لماذا قرر مبابي عزل نفسه؟

ويستضيف ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية نصف النهائي الأول في يورو 2024 بين فرنسا وإسبانيا.*ما هي أرقام مبابي في يورو 2024؟وتعرض مبابي لانتقادات حادة بسبب مردوده السلبي مع "الديوك" في يورو 2024، حيث لم يسجل إلا مرة وحيدة من ركلة جزاء في مرمى بولندا بختام دور المجموعات.وبشكل إجمالي، فإن منتخب فرنسا لم يسجل إلا 3 أهداف فقط في اليورو، منها هدفين عكسيين ضد النمسا وبلجيكا، وصام تهديفياً في مباراتين، أمام هولندا والبرتغال.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي تعمد عدم الظهور في المؤتمر الصحفي الذي عقد لمباراة "الديوك" و"لاروخا"، على عكس ما كان متوقعاً.وقد تكون مباراة إسبانيا الأخيرة لمبابي، حال خسارة "الديوك"، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الذي سيقدم مهاجم باريس سان جيرمان السابق لوسائل الإعلام، مساء الثلاثاء المقبل.*لماذا قرر مبابي عزل نفسه قبل مباراة إسبانيا ضد فرنسا؟ويشدد التقرير على أن مبابي قرر الابتعاد عن الإعلام وعزل نفسه نهائياً والرد على كل ما يوجه له من نقد وذلك بأداء فني قوي على أرض الملعب ضد منتخب إسبانيا الذي فاز بكل مبارياته في اليورو حتى الآن وسجل 11 هدفاً كصاحب أفضل هجوم بالتساوي مع ألمانيا.ويريد مبابي تقديم نفسه بشكل مغاير للجماهير الإسبانية من خلال نصف نهائي يورو 2024 الذي سيحمل مشاعر متباينة لجمهور ريال مدريد الذي سيدعم بلده ضد نجمها المستقبلي.بدوره، دافع ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن مبابي مؤكداً أنه تعرض لإرهاق شديد خلال اليورو الحالي وكان بإمكانه أن يترك المسابقة تماماً بعد إصابته بكسر في الأنف ضد النمسا في أول مباراة لكنه أصر على الاستمرار بالبطولة.يذكر أن مبابي خرج مجهداً في الوقت الإضافي لمباراة فرنسا والبرتغال يوم الجمعة الماضي بمرحلة ربع النهائي لكنه سيكون جاهزاً لقيادة هجوم "الديوك"، اليوم الثلاثاء.