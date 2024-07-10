نجما المنتخب الوطني يلتحقان بوفد الأولمبي في باريس

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " التحقَ اللاعبان كميل سعدي و يوسف الإمام بوفد منتخبنا الأولمبيّ في مقر اقامته بمدينةِ تولوز الفرنسية قبيل انطلاقِ المُعسكرِ التدريبيّ في فرنسا تحضيراً للمُشاركةِ في دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس والتي تنطلق منتصف الشهر الحالي".واضاف: "سيخوض منتخبنا مواجهةً تجريبيةً أمام منتخبِ مصر الأولمبيّ قبل الدخولِ في مسابقةِ كرة القدم بالدورةِ، حيث سيلاقي منتخباتَ أوكرانيا والأرجنتين والمغرب".