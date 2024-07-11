برشلونة يبدأ بخطوة رسمية تجاه يامال

ويسعى النادي الكتالوني إلى توفيق أوضاعه المالية، وفقا لقواعد رابطة الليجا، من أجل تسجيل لاعبيه، فضلا عن الوافدين الجدد.وبحسب ما أعلنه النادي في بيان رسمي، فإن برشلونة نجح في الساعات الماضية، في قيد الثنائي الشاب لامين يامال وباو كوبارسي في الفريق الأول.هذا بعدما خاض يامال، الموسم الماضي، بصفته أحد لاعبي الفريق الرديف، فيما شارك كوبارسي وهو مقيد ضمن صفوف فريق الشباب.وشارك لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاما، في حوالي 50 مباراة مع البارسا الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف، فيما ظهر كوبارسي في 24 مباراة رسمية.