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اليوم.. خمس مواجهات تختتم دوري نجوم العراق
رياضة
2024-07-13 | 02:25
486 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والبصرة والسليمانية والنجف .
وتقام عند الساعة الـ5:00 عصرا ثلاث مواجهات، يحتضن ملعب الفيحاء في البصرة المباراة الاولى بين أصحاب الأرض نفط البصرة، وفريق الكهرباء.
ويواجه فريق أمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي، ضيفه فريق النفط.
بينما يستضيف فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض لكربلاء، فريق القاسم.
وتقام مباراتان عند الساعة الـ7:30 مساءً تجمع الأولى فريقي نادي الطلبة، وضيفه نادي زاخو، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.
في حين يلاقي فريق النجف في آخر مباريات من الجولة الاخيرة، ضيفه فريق الميناء على ملعب النجف الدولي.
وتوج فريق الشرطة لكرة القدم، بلقب دوري نجوم العراق 2023-2024، ليضمن اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات برصيد 84 نقطة، بينما حسم فريق نادي القوة الجوية الوصافة برصيد 79 نقطة، في حين حسم الزوراء المركز الثالث لصالحه برصيد 75 نقطة.
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