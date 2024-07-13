غداً.. مواجهة قوية في نهائي يورو 2024

وتملك إسبانيا الرقم القياسي للتتويج باليورو، بواقع 3 ألقاب، مناصفة مع ألمانيا، بينما لم تفز إنجلترا باللقب الأوروبي من قبل، وتعاني نحسا كبيرا، لا سيما نجمها هاري كين.

وستقام المباراة النهائية في الساعة العاشرة بتوقيت بغداد على الملعب الأولمبي في برلين.