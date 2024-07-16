بعد أراوخو وجونزاليس.. إصابة جديدة تهز برشلونة

وكشف برشلونة، عن إصابة لاعب وسطه الشاب بابلو توري، خلال تدريبات الفريق اليوم، استعدادا للموسم الجديد.ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن توري يعاني من كسر في المشط الخامس في يده اليسرى، بعد إصابته أثناء التدريب اليوم.وأضاف بيان برشلونة، أن توري سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة على يد الدكتور تشافي مير، وبعد ذلك، سيتم إصدار بيان طبي جديد.وكان برشلونة قد أعلن صباح اليوم، إصابة مدافعه الأوروجواياني رونالد أراوخو في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وغيابه لمدة 4 أشهر.كما أفاد برشلونة، بأن بيدري جونزاليس يعاني من التواء جانبي داخلي في ركبته اليسرى، ومن المحتمل غيابه لمدة شهر.