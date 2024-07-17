مبابي يقدم 4 تضحيات من أجل ريال مدريد

وقال بيريز، خلال حفل تقديم مبابي: "عزيزي كيليان.. شكرا لك على المجهود الذي لا يمكن للكثيرين أن يتخيلوه. لقد وصلت إلى ريال مدريد بسجل رائع".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قصد بيريز في كلماته بالحفل، التضحية الاقتصادية الكبرى التي قدمها مبابي من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان كان مستعدا لمنح مبابي عقدا لمدة 4 مواسم نظير 100 مليون يورو سنويا، لكن كيليان رفض ذلك من أجل ريال مدريد.كما ضحى مبابي بتجميد جزء من راتبه مع باريس، بعد أن قرر الانضمام إلى ريال مدريد مجانا، على عكس الاتفاق الذي كان يروج له سان جيرمان مع اللاعب.وأوضحت أن مبابي ضحى أيضا بكونه النجم الأول في "حديقة الأمراء" والطفل المدلل في باريس، بالإضافة إلى أنه واجهة الدوري الفرنسي والشخص المقرب من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.وذكرت أن تضحية مبابي التي قصدها بيريز تشمل أيضا موافقته على عدم الحصول على رقم 10 الذي يرتديه مع فرنسا، ورقم 7 الذي يتألق به رفقة باريس.وكشفت "ماركا" أن مبابي وافق على الانتقال إلى ريال مدريد نظير راتب يبلغ 15 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تتراوح من 100 إلى 115 مليون يورو.وقالت "ماركا" إن نتيجة لتضحيات مبابي، ترك ريال مدريد له من 60 إلى 80% من حقوق الصور الخاصة بالنجم الفرنسي.وأضافت: "أن مبابي كان يحقق 30 مليون يورو في الموسم من عقود الصور أثناء وجوده في باريس".