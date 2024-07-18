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سبب قد يمنع الزوراء من تمثيل العراق خارجيًا.. ما القصة؟
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السومرية نيوز – رياضة
يواجه فريق الزوراء العراقي، ضغوطات كبيرة بسبب المشكلات الإدارية التي يعاني منها والتي ألقت بظلالها على الوضع العام بالنادي.
وقررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الزوراء بدلًا من الإدارة السابقة بقيادة فلاح حسن، نتيجة وجود مخالفات في العملية الانتخابية.
ويمر الزوراء بأزمة كبيرة نتيجة صراع الإدارات في النادي، فالإدارة السابقة برئاسة فلاح حسن ورغم قرار اللجنة الأولمبية بحلها، إلا أنها ما زالت متمسكة بالمنصب واتفقت مع مجموعة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، فضلًا عن تجديد عقود أعمدة الفريق.
والهيئة الإدارية المؤقتة لم تعد قادرة على الصبر لوقت أطول وقررت عقد سلسلة اجتماعات، اتخذت من خلالها قرارات مفصلية، إذ قررت اتخاذ ملعب الشالجية كمقر مؤقت للهيئة الإدارية للنادي، كما وجهت الدعوة للاعبين والكادر التدريبي والإداري للفريق الأول بالحضور إلى التدريبات في الملعب ذاته مساء اليوم للتحضير لمباراة دهوك القادمة في دور (بلاي أوف) المؤهل لبطولة الأندية العربية أو الأندية الخليجية.
كما ان الإدارة قررت تخصيص مكافأة مجزية للفريق في حال تحقيقهم الفوز في مباراة دهوك كنوع من التحفيز للاعبين من أجل خوض المباراة، كما قرّرت تسمية عدد من اللجان الخاصة بعمل النادي، حسب ما تقتضيه الضرورة، وسوف يتم اختيار أعضائها بالاجتماع القادم للهيئة الإدارية،
بالإضافة الى ان مدرب الفريق عصام حمد وجد نفسه في ورطة كبيرة جدًا، كون أغلب لاعبي الفريق انتهت عقودهم، فيما عاد المحترفون إلى ديارهم والحال ينطبق على لاعبي الفريق من المحافظات العراقية الأخرى، بالتالي من الصعب جدًا حضورهم إلى التدريبات مساء اليوم.
الزوراء لا يرغب في المشاركة ببطولة خارجية
بحسب winwin، فان فريق الزوراء لا يرغب في المشاركة في بطولة خارجية الموسم المقبل سواء كان الأمر يتعلق ببطولة الأندية العربية أو بطولة الأندية الخليجية، كون الفريق غير جاهز لخوض مثل هذه البطولات؛ نظرًا لقائمة لاعبيه وجودتهم وأيضًا للرغبة في المنافسة على لقب دوري نجوم العراق.
ومن المقرر أن يلعب فريق الزوراء (ثالث ترتيب دوري نجوم العراق) مع فريق دهوك (سادس ترتيب دوري نجوم العراق) يوم غد الجمعة على ملعب الشعب الدولي لتحديد الفريق المتأهل من (البلاي أوف) للمشاركة في بطولة الأندية العربية أو بطولة الأندية الخليجية.
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