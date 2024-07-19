اتحاد الكرة يوضح سبب انسحاب الزوراء من مواجهة دهوك

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نشرت بعضُ المواقع الرياضيّة خبراً كاذباً بكلِ تفاصيله، جانبَ الحقيقةَ كالعادة، مُفاده أن إدارةَ نادي الزوراء منحت لاعبي فريقها بكُرةِ القدم إجازةً، بعدَ أن اتفقت مع اتحادِ الكُرةِ بعدمِ خوضِ مباراة البلي اوف أمام فريقِ دهوك، ولبيانِ الحقيقةِ أمامَ جماهيرنا نوضحُ الآتي :إن اتحادَ الكرة تلقى طلباً من إدارةِ الزوراء وبعض الأنديةِ المشمولة play off ، طالبت فيه بإلغاءِ الآليةِ المُعتمدة لخوضِ مباريات play off ، وإجراء قرعةٍ بين الفرقِ المشمولة بدلاً عنها لتسميةِ ممثلي العراق للمُشاركةِ في البطولاتِ الخارجيّة ، وكانت الإجابةُ برفضِ الطلبِ والمقترح المُقدم، لأنه مخالفٌ للائحةِ المُسابقات التي تمّ اعتمادها، ما يشكلُ خرقاً واضحاً للائحة، وأشعرنا إدارةَ الزوراء والأنديةَ الأخرى بضرورةِ خوض المبارياتِ وتجهيز فرقهم لهذه المُبارياتِ من أجل تسميةِ ممثلي العراق في البطولاتِ الخارجيّة للعراق".وأضاف: "ان محاولاتَ تضليل الرأي العامّ بأكاذيب معروفةِ الغايات باتت مكشوفةً للقاصي والداني، ولن تؤثرَ مطلقاً، وإن الاتحادَ يحتفظُ بحقه في اتخاذِ ما يراه مناسباً لدرء الإساءةِ التي لحقت به، وبانت غاياتها بشكلٍ لا يقبلُ الشكَ للجميع".