قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟

ويوجد أمين مع وفد المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة ليون الفرنسية استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.واتخذ يوسف الأمين لاعب براونشفايغ الألماني، قرارًا حاسمًا في مشواره الاحترافي، بعدما قرر الانضمام إلى نادي الوحدة الناشط في دوري روشن، إذ قطع اللاعب شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع النادي السعودي، والإعلان الرسمي من الممكن أن يكون قبل انطلاق مباريات العراق في أولمبياد باريس 2024.وأكمل نادي الوحدة بالفعل اتفاقه مع فريق براونشفايغ لضم نجم العراق، إذ ستبلغ الصفقة 350 ألف يورو والعقد يمتد لثلاث سنوات. كما ان مدة العقد كانت أيضًا سببًا مهمًّا في قبول الأمين للعرض السعودي، كونه يبحث عن الاستقرار ولا يرغب في تمثيل أكثر من فريق في فترة وجيزة بهدف تطوير الأداء والحفاظ على المستوى.كما ان الأمين سيلتحق بفريقه الجديد في مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد انتهاء منافسات الأولمبياد من أجل استكمال المعسكر التحضيري مع نادي الوحدة السعودي، إذ ستكون فرصة كبيرة للاعب لتقديم أوراق اعتماده لمدرب الفريق، الألماني جوزيف زينباور، الذي سيقيّم مستواه أيضًا في أولمبياد باريس.والتحق يوسف الأمين بتدريبات المنتخب الأولمبي العراقي في مدينة تولوز الفرنسية، يوم الإثنين الماضي، إذ شارك أيضًا في المباراة التجريبية للمنتخب العراقي أمام مصر، والتي أقيمت في ملعب إنجلييت يوم الأربعاء الماضي والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1.ويبلغ نجم العراق من العمر (20 عامًا)، وسبق له أن مثل المنتخب العراقي الأول في 8 مباريات، وسجل خلالها هدفًا واحدًا كما مثل منتخب شباب العراق في 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا أيضًا.