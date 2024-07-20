رسميا.. كومو الإيطالي يعين فابريغاس مدربا رئيسيا له

وقال كومو في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن فابريغاس وقع عقدا لأربع سنوات كما أن "التعيين يأتي بعد حملة ناجحة الموسم الماضي كمساعد مدرب ومدرب مؤقت دفع النادي للصعود إلى دوري الدرجة الأولى من جديد".فابريغاس وزميله السابق في أرسنال الدولي الفرنسي تيري هنري لهما حصة أقلية في نادي كومو الواقع في منطقة لومباردي الإيطالية، وانضم الإسباني إلى كومو كلاعب في 2022 قبل أن يصبح المدرب المؤقت في نوفمبر 2023، ثم عمل مساعدا للمدرب السابق أوسيان روبرتس إذ لم يكن فابريغاس يحمل الرخصة المطلوبة بعد لتولي تدريب الفريق على أساس دائم.وقال فابريغاس في بيان للنادي "سعيد للغاية ببدء هذا الموسم كمدرب رئيسي وأشكر المجموعة المالكة على الثقة بمنحي هذا المنصب".وأكمل نجم نادي برشلونة وأرسنال تشيلسي السابق: "أشارك المجموعة طموحاتها وأعتقد أن هذه هي بداية فقط لما قد يصل إليه النادي. سيكون موسما صعبا ومهما لكنني وبقية طاقم التدريب مستعدون وكلنا عازمون".