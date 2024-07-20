انتر ميامي يحتفي بالاسطورة ميسي

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على كولومبيا، بهدف دون رد، فجر الإثنين الماضي.وشارك ميسي أساسيا في المباراة النهائية، قبل خروجه من الملعب في الدقيقة 66، بسبب إصابة في الكاحل.وأعلن إنتر ميامي، تكريم ميسي، بعدما وصل إلى اللقب 45 في مسيرته، ليصبح الأكثر تتويجا في العالم.وسيكون هذا التكريم قبل مباراة إنتر ميامي وشيكاغو فاير في الدوري الأمريكي، التي ستنطلق في الساعات الأولى من صباح الأحد.ويحتل إنتر ميامي، صدارة جدول ترتيب الدوري الأمريكي، القسم الغربي، برصيد 50 نقطة.