ليفربول يعرقل انتقال فان دايك للدوري السعودي

وفي هذا الصدد، قال موقع "TEAMtalk" البريطاني، إن فان دايك أعطى الضوء الأخضر للمفاوض السعودي، لبدء الحديث مع ليفربول بشأن الصفقة.وبالفعل، تواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع النادي الإنجليزي، الذي طلب حوالي 55 مليون يورو لإتمام الصفقة، وهو رقم مرتفع للغاية بالنسبة للصندوق، الذي قال إنه يريد بضعة أيام، لتقييم خطواته المقبلة المحتملة بشأن اللاعب.وأضاف الموقع أن طلب ليفربول يعرض المفاوضات للخطر، حيث ستنسحب السعودية من الصفقة، إذا لم يتم تخفيض السعر.ولعب فان دايك في الموسم الماضي 51 مباراة مع الريدز، في جميع البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع اثنين.