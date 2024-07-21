أولمبياد باريس.. مختصون يحددون سلاح مهم يمنح "كتيبة شنيشل" أفضلية أمام أوكرانيا

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ويستهل المنتخب الأولمبي العراقي، مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا يوم الأربعاء المقبل على ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.وقال نجيب، إن المنتخب الأولمبي الأوكراني، هو أقل المنتخبات في معدل أعمار اللاعبين وهو أيضًا المنتخب الوحيد في المجموعة الثانية الذي استعان بلاعب واحد فقط في خط الدفاع فوق السن القانونية (23 عامًاً أي أنه سيعتمد بشكل كبير على اللاعبين الشباب ولن تكون لديهم الخبرة الكافية".وأضاف: "من وجهة نظري، أرى أن مباراة أوكرانيا هي المواجهة الأهم للمنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس، الفوز فيها سيمنح منتخبنا دفعة معنوية كبيرة وستكون مفتاح العبور لدور المجموعات والمضي قدمًا في البطولة، المنتخب العراقي في حال عبر دور المجموعات بإمكانه أن يذهب بعيدًا في المسابقة".وأردف: "المنتخب العراقي قد يواجه صعوبات كبيرة أمام الأرجنتين والمغرب في الأولمبياد ولعدة أسباب، أبرزها الفوارق الفنية ونوعية اللاعبين وكذلك خبرتهم الكبيرة، فهما يمتلكان أفضل العناصر وأتوقع أن المنتخبين سيكونان مرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة؛ نظرًا للمستويات العالية التي يتمتعان بها"، بحسبويواصل المنتخب الأولمبي العراقي، استعداداته في مدينة ليون بإقامة حصص تدريبية مكثفة يوميًا، واكتملت صفوفه بالتحاق المحترف في صفوف هيرنيفين الهولندي حسين علي يوم أمس السبت.ويخوض المنتخب العراقي تدريباته في ملعب كويرتواز فيو في مدينة ليمونتست، إذ أكد الوفد العراقي ارتياحه للإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة، خصوصًا أن مقر المنتخب الأولمبي العراقي، مؤمن بشكل جيد ولا يتم السماح للجماهير ووسائل الإعلام بالدخول والاختلاط باللاعبين كما حدث في مدينة تولوز قبل أيام قليلة.