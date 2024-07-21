انتعاش حظوظ برشلونة لضم أولمو

وكان أولمو من عناصر منتخب إسبانيا، التي ساهمت في تتويج الماتادور بلقب كأس الأمم الأوروبية.وارتبط اسم أولمو بالرحيل عن لايبزيج، والانتقال إلى أحد أندية برشلونة ومانشستر سيتي وليفربول.ومع ذلك، فقد انتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد أولمو، بانتهاء يوم 20 تموز الجاري.وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن السبب وراء عدم قيام مسؤولي ليفربول والسيتي بتفعيل الشرط الجزائي، لأنهم يعلمون رغبة أولمو في العودة إلى برشلونة.وفي الوقت ذاته، لم يستطع البارسا، دفع الشرط الجزائي في عقد أولمو، بسبب معاناته من أزمة مالية.وأشارت الصحيفة إلى أن لايبزيج وعد أولمو في وقت سابق، بالرحيل هذا الصيف، لأن اللاعب يطمح لحصد الألقاب.وبناء عليه، لن يقوم لايبزيج بطلب أموال إضافية، عن قيمة الشرط الجزائي، إذا تمسك أولمو بالرحيل هذا الصيف.ونوهت الصحيفة، بأن الفرصة لا زالت مواتية أمام برشلونة من أجل الفوز بخدمات اللاعب، مقابل 50 مليون يورو، مع 10 ملايين كمتغيرات.