مدافع برشلونة يخضع لعملية جراحية

وقال برشلونة في بيان عبر حسابه في منصة "إكس": "خضع رونالد أراوخو، لاعب الفريق الأول، لعملية جراحية ناجحة، عقب إصابته في وتر الركبة الأيمن".ولم يحدد النادي الكتالوني موعدا زمنيا لعودة مدافعه الأوروغوياني إلى الملاعب حيث اكتفى بالقول "عودة أراوخو للمباريات سيحدد بناء على وتيرة تعافيه من الإصابة".وكان أراوخو تعرض للإصابة خلال مباراة أوروغواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.ويستعد نادي برشلونة حاليا لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025 تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانز فليك.