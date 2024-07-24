ضمن مجموعة العراق.. الأرجنتين تتعادل مع المغرب بأولمبياد باريس

وسجل هدفي المنتخب المغرب النجم سفيان رحيمي، وعلى الجانب الآخر، جاء هدفي الأرجنتين عن طريق جوليانو سيميوني وميدينا.ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات "أوكرانيا والعراق".وسيلعب منتخبنا الأولمبي مع نظيره الاوكراني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت بغداد.