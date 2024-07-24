مصر تتعادل مع الدومنيكان في أولمبياد باريس

افتتح منتخب مصر لكرة القدم، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بتعادل دون أهداف مع الدومنيكان اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.



وحصل منتخب مصر على نقطة واحدة، بالتساوي مع الدومنيكان في الوصافة، خلف منتخب إسبانيا المتصدر بعد فوزه على أوزبكستان (2-1).

وسجل منتخب الدومنيكان هدفا، عن طريق بيتر فيديريكو، لكن الحكم الغاه بداعي وجود خطأ ضد حسام عبد المجيد مدافع مصر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.