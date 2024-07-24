العراق يهزم أوكرانيا بمستهل مشواره في أولمبياد باريس

تمكن المنتخب الأولمبي العراقي، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره الأوكراني بهدفين لهدف في أولمبياد باريس.

وسجل هدفي العراق أيمن حسين وعلي جاسم. وسيلتقي منتخبنا الأولمبي يوم السبت المقبل نظيره الأرجنتيني الذي خسر اليوم أمام نظيره المغربي بهدفين لهدف.

