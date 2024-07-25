باريس يقترب من صفقة مميزة

ودخل بطل فرنسا في محادثات رسمية مع بنفيكا طوال الأيام الماضية، للتعاقد مع لاعبه الشاب جواو نيفيز.وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن سان جيرمان اقترب من إتمام الصفقة، بعد جولة مفاوضات إيجابية دارت اليوم الخميس.وأضاف "باريس سان جيرمان يود إعلان الصفقة الأسبوع المقبل"، والتي ستكلفه 70 مليون يورو، مع دخول ريناتو سانشيز ضمنها، ليعود على إثرها لصفوف بنفيكا.ويبلغ جواو نيفيز من العمر 19 عاما، وينشط في وسط الملعب، واستطاع تمثيل منتخب البرتغال في 9 مباريات دولية حتى الآن.يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد في الوقت ذاته، لبيع لاعب الوسط مانويل أوجارتي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.