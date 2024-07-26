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مشكلة يعاني منها العراق موجودة في أولمبياد باريس 2024

رياضة

2024-07-26 | 03:28
مشكلة يعاني منها العراق موجودة في أولمبياد باريس 2024
3,170 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

احتاج المنتخب الفرنسي للمبارزة، الذي يضمّ البطل الأولمبي رومان كانون، إلى ساعة و40 دقيقة أمس الخميس (25 يوليو/ تموز)، وذلك في مشواره من القرية الأولمبية إلى القصر الكبير "غران باليه"، حيث تُقام منافسات المبارزة في أولمبياد باريس 2024، حسبما قال مصدر مقرّب من المنتخب، في حادثة تعيد إلى الأذهان ما يجري في العراق وخصوصاً العاصمة بغداد.

وقال يانيك بوريل، المُتوج بلقب الفرق مع منتخب بلاده في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016: "كنا عالقين في ازدحام مروري لفترة طويلة، على بعد 900 متر من القصر الكبير، واستغرق الأمر منا ساعة و40 دقيقة".

وأضاف بوريل: "على ما يبدو، كان الأمر استثنائيًا، لأنهم استغرقوا 45 دقيقة في اليوم السابق. هذه هي مخاطر التنقل، لكن لا بأس، نبدأ في الساعة 12:25 ظهرًا، لذا حتى لو غادرنا مبكرًا جدًا، لا بأس".

وتعرّف رومان كانون ويانيك بوريل ولويدجي ميدلتون وبول أليغري على الموقع، وأجروا الفحص التقليدي للأسلحة قبل دخول المنافسة يوم الأحد، وسيعود مبارزون فرنسيون آخرون إلى الموقع اليوم الجمعة.

وانطلق المبارزون من قرية الرياضيين الواقعة على الطرف الشمالي لباريس، في منطقة "السين-سان-دوني"، ووصلوا بسرعة، في حوالي 40 دقيقة، إلى ساحة النجمة وقوس النصر، قبل أن يظلوا عالقين في منطقة جادة مارسو.

وأدى حاجز فحص بتقنية الرمز المربع "كيو آر"، التي تسمح بالوصول إلى المنطقة، إلى إيقاف عشرات السيارات أمامهم. وقال كانون، في تصريحات: "إذا استغرق الأمر وقتًا أطول، فسيكون لديَّ المزيد من الموسيقى للاستماع إليها"، مضيفًا: "يجب ألّا تدع مثل هذه التفاصيل الصغيرة تؤثر فيك كثيرًا، وإلا فلن تعيش بعد الآن".

مشكلة يورو 2024 تتكرر في أولمبياد باريس 2024 على خطى العراق
وإجمالًا، يبدو مشهد الازدحام المروري وتأخر حافلة منتخب فرنسا للمبارزة في أولمبياد باريس 2024، مشابهًا لما حدث في بطولة يورو 2024 عندما تأثرت استضافة ألمانيا للبطولة القارية بمشكلات كبيرة عاناها البلد الأوروبي في ضبط مواعيد القطارات، وكذلك ما يحدث في العراق حالياً.

وسيشهد اليوم الجمعة إقامة حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية، في نهر السين، القريب من برج إيفل الشهير. ومن المُقرر أن تتواصل فعاليات الدورة حتى 11 أغسطس/ آب المقبل.
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