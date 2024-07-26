مرتضى منصور: ارفض رئاسة ريال مدريد وبرشلونة

وقال منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "رسالة لمروجي الشائعات بأنني سأتولى رئاسة نادي بيراميدز، هذه الأخبار غير صحيحة".وأضاف: "لو عرض عليّ تولي رئاسة ريال مدريد أو برشلونة سأرفض من دون تفكير".وتابع: "أحترم نادي بيراميدز ومالكه، لكن رئاسة الزمالك الذي تشرفت بها على مدار 20 عاما شرف كبير".واستكمل: "لذلك، إذا عرض عليّ أن أكون رئيسا لأمريكا أو أظل الرئيس السابق لنادي الزمالك، سأظل احتفظ بهذا اللقب أفضل من أي شيء آخر".وأتم: "أطلب من الجميع عدم نشر الشائعات، فهناك بعض الأخبار غير الصحيحة ولا وجود لها سوى في خيال من يطلقها.. وانتظروا المفاجآت".