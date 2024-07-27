السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة الارجنتين

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الارجنتيني ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

ويواجه منتخبنا الأولمبي نظيره الارجنتيني في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن الجولةِ الثانيةِ لمُسابقةِ كرة القدم بدورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس



أدناه تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ العراقي:

ورهن نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود فوز المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره الأرجنتيني في أولمبياد باريس 2024، بتحقيق شرطين.



وسيلاعب المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأرجنتيني يوم غد السبت على ملعب غروباما ستايديوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة وبغداد.



*يونس محمود يشيّد بشنيشل

وقال يونس محمود: مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قرأ مباراة أوكرانيا بشكل جيد جدًا وعرف كيف يتعامل مع الفريق المنافس، فرغم التأخر بالنتيجة استطاع الفريق العراقي العودة وقلب النتيجة لصالحه بفضل حماسة اللاعبين وإصرارهم وقراءة الكادر التدريبي لأسود الرافدين".



وأضاف: "كرة القدم تلعب على جزيئات صغيرة، فاللاعب أيمن حسين استطاع أن يحصد ركلة جزاء من لا شيء، ما فعله أيمن قلب المباراة رأسًا على عقب وتمكن اللاعب علي جاسم من تأكيد التفوق العراقي بتسجيله ثاني الأهداف"، مبينًا: "تغييرات المدرب راضي شنيشل كانت حاسمة وهي من أهم أسباب الفوز العراقي".



وأوضح: "المنتخب الأرجنتيني من المنتخبات الكبيرة التي تنافس في كل البطولات العالمية، اسم الأرجنتين في عالم الكرة لوحده يكفي لأن يكون مرشحًا كبيرًا للفوز، لكن في المقابل نحن نثق بقدرة لاعبي العراق على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة"، مؤكدًا: "الفوز على الأرجنتين سيتحقق إن كان اللاعبون في منتهى التركيز وأيضًا في حال كانت القراءة صحيحة لمجريات المباراة من الكادر التدريبي".





وعن إمكانية توفير التذاكر للجماهير من الاتحاد العراقي، أكد محمود: "الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وفرا الكثير من التذاكر للجماهير العراقية، لكن لم تتمكن الجماهير بالدخول بكثافة بسبب صعوبة الحصول على التذاكر من النظام الخاص بمنح التذاكر من اللجنة الأولمبية".





وبين قائلًا: "شاهدت مباراة العراق وأوكرانيا مع الجماهير العراقية، ولم أحصل على تذكرة دخول المواجهة أمام أوكرانيا، إلا قبل ساعتين فقط من انطلاقها".



وأجرى المنتخب الأولمبي العراقي، أمس الجمعة آخر حصة تدريبية استعدادًا لمواجهة الأرجنتين غدًا، حيث شهدت التدريبات مشاركة اللاعب المصاب سعد ناطق؛ إذ من المؤمل أن يكون ضمن تشكيلة العراق لمواجهة الغد.