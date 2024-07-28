عقب الخسارة أمام الأرجنتين.. درجال يعقد اجتماعًا مع لاعبي الأولمبي العراقي

السومرية نيوز – رياضة



عقد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعًا بلاعبي المنتخب الأولمبي العراقي بحضور الكادر التدريبي بقيادة راضي شنيشل، عقب خسارة الفريق أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024.





وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له: "الرئيس عدنان درجال التقى لاعبي المنتخب الأولمبي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بحـضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود والكادر التدريبي للمُنتخب، حيث حثهم على تقديم المزيد من العطاء في مواجهة منتخب المغرب الأولمبي في ثالث مبارياتهم بدور المجموعات".



وأكد رئيس الاتحاد: "فرصة العراق قائمة في التأهل، وإن الأمل لم ينقطع في تسجيل النتيجة الأفضل ببلوغ المرحلة المقبلة"، مطالبًا اللاعبين: "بنسيان مباراتهم أمام الأرجنتين، وضرورة بذل كل ما يملكون في المباراة الحاسمة أمام المغرب بهدف نيل بطاقة التأهل من المجموعة الثانية".



ماذا قال عدنان درجال للاعبي العراق الأولمبي؟

وبين رئيس الاتحاد العراقي: "تحقيق النتيجة الإيجابية وخطف بطاقة العبور للمرحلة اللاحقة من مسابقة كرة القدم في الأولمبياد، سيكون له وقع إيجابي على الجماهير التي تنتظر الفرحة من لاعبينا، خاصة أن المشجعين العراقيين حاضرون في فرنسا، ويساندون المنتخب ويدعمونه وستكون مباراة المغرب المقبلة الفيصل في تأكيد جدارة الكرة العراقيّة على الصعيد الأولمبي". وخسر المنتخب الأولمبي العراقي أمس السبت أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب غروباما ستايديوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان له: "الرئيس عدنان درجال التقى لاعبي المنتخب الأولمبي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بحـضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود والكادر التدريبي للمُنتخب، حيث حثهم على تقديم المزيد من العطاء في مواجهة منتخب المغرب الأولمبي في ثالث مبارياتهم بدور المجموعات".وأكد رئيس الاتحاد: "فرصة العراق قائمة في التأهل، وإن الأمل لم ينقطع في تسجيل النتيجة الأفضل ببلوغ المرحلة المقبلة"، مطالبًا اللاعبين: "بنسيان مباراتهم أمام الأرجنتين، وضرورة بذل كل ما يملكون في المباراة الحاسمة أمام المغرب بهدف نيل بطاقة التأهل من المجموعة الثانية".وبين رئيس الاتحاد العراقي: "تحقيق النتيجة الإيجابية وخطف بطاقة العبور للمرحلة اللاحقة من مسابقة كرة القدم في الأولمبياد، سيكون له وقع إيجابي على الجماهير التي تنتظر الفرحة من لاعبينا، خاصة أن المشجعين العراقيين حاضرون في فرنسا، ويساندون المنتخب ويدعمونه وستكون مباراة المغرب المقبلة الفيصل في تأكيد جدارة الكرة العراقيّة على الصعيد الأولمبي".





وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 على ملعب اليانز ريفييرا يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد وفي التوقيت ذاته، سيلاقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأوكراني.

ويسعى الاتحاد العراقي بقيادة عدنان درجال إلى تحفيز اللاعبين بتخصيص مكافآت مالية في حال خطفوا بطاقة العبور إلى الدور الثاني من الأولمبياد، إذ سبق أن تم تكريم المنتخب بفوزه على أوكرانيا في الجولة الأولى من البطولة.



واشتعلت المنافسة في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس 2024، حيث يمتلك كل منتخب (الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا) 3 نقاط. وحسب فارق الأهداف، فإن المنتخب الأرجنتيني يتصدر المجموعة ويليه المنتخب الأوكراني ثم المنتخب المغربي وأخيرًا المنتخب العراقي.