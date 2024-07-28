وزيرة قطرية تنتقد تجسيد "السيد المسيح" في أولمبياد باريس 2024

وقالت الوزيرة القطرية في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "كمسلمة أنا أرفض وأستنكر تماما الطريقة المهينة التي تم بها وصف السيد المسيح عليه السلام، إنني أعرب عن تضامني مع زملائي المسيحيين الذين تعرضوا للإهانة، وهم على حق في ذلك".وأردفت: "ما رأيناه مثير للاشمئزاز تماما، لكن للأسف هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التمثيل المخزي ليسوع المسيح في بعض وسائل الإعلام والإنتاج الفني الغربي".وذكرت أنه: "يحب البعض أن يزعموا أنهم تحرروا من الدين، لكن الحقيقة هي أنهم أصبحوا فقط أسرى لرغباتهم غير المنضبطة، ولم يعد البشر مهمين طالما أن آلة المال تحسب". ولم تذكر الخاطر، في التغريدة تسمية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لكن كلامها كان واضحا عن العرض الذي تم بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية، والذي تمثل بظهور مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا في عرض فيديو مطول تجسد الشخصيات المرسومة في لوحة "العشاء الأخير" التي رسمها ليوناردو دافنشي أواسط القرن الخامس عشر.ولاقت تدوينة الوزيرة تفاعلا من قبل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الذين انهالو بالتعليقات على تغريدتها مشيدين بكلامها.وأثارت محاكاة الفنانين المتحولين جنسيا للوحة دافنشي "العشاء الأخير" في افتتاح أولمبياد باريس 2024، سخطا واسعا ومطالبات بمقاطعة الأولمبياد باعتبارها إهانة فظيعة للمعتقدات الدينية.