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"الحسرة" تسيطر.. ماذا قال راضي شنيشل ولاعبيه عقب الخسارة الكبيرة أمام المغرب؟

رياضة

2024-07-31 | 04:20
&quot;الحسرة&quot; تسيطر.. ماذا قال راضي شنيشل ولاعبيه عقب الخسارة الكبيرة أمام المغرب؟
1,717 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

علّق مدرب منتخب أولمبي العراق ولاعبوه على خسارة "أسود الرافدين" أمام المنتخب الأولمبي المغربي والخروج المبكر من أولمبياد باريس 2024.

وخسر المنتخب الأولمبي العراقي أمام نظيره المغربي بنتيجة 3-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث تناوب على تسجيل ثلاثية المغرب كل من أمير ريتشاردسون في الدقيقة 19 وسفيان رحيمي في الدقيقة 28 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 36.

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وعقب نهاية المباراة، قال مدرب منتخب أولمبي العراق راضي شنيشل: "أهنئ المنتخب المغربي على تحقيق الانتصار والتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس وأتمنى أن يتأهل منتخب أسود الأطلس إلى الأدوار النهائية وحصد إحدى الميداليات الملونة في الأولمبياد وهو مرشح لذلك".

وأضاف: "عانينا من الإجهاد في أثناء المباراة اليوم والفروقات كانت واضحة جدًا بين المنتخبين، للأسف لم نتمكن من مجاراة المنتخب المغربي الذي يعد حاليًا من أفضل المنتخبات في أولمبياد باريس. نحن نفتقد دكة البدلاء لأن اللاعب البديل ليس بمستوى اللاعب الأساسي ولا يستطيع تعويضه".

وتابع: "الهدف المغربي الأول أحبط معنوياتنا وجعلنا في موقف حرج في المباراة، كل شيء انتهى مبكرًا ولم نتمكن من تدارك الموقف، ورغم ذلك يجب أن أحيي لاعبي المنتخب الأولمبي العراقي لأنهم حاولوا أن ينافسوا المنتخب المغربي المرشح لحصد اللقب".

وأكمل قائلاً: "أشكر الجماهير العراقية التي حضرت بكثافة إلى فرنسا لمؤازرة منتخب أولمبي العراق، ونيابة عن الكادر التدريبي واللاعبين، نقدم لهم الاعتذار لأننا لم نتمكن من إسعادهم، ونتمنى أن يستمروا بدعم الفرق العراقية".

بدوره، قال مهاجم منتخب أولمبي العراق أيمن حسين: "أود أن أقول حظًا أوفر للجماهير العراقية، وفي ذات الوقت أبارك للمنتخب الأولمبي المغربي على تحقيقه نتيجة الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من الأولمبياد، ونتمنى بصدق أن يحصد إحدى الميداليات في أولمبياد باريس".
 
وأضاف: "نعتذر من الجماهير العراقية لأننا لم نتمكن من إسعادهم ومنحهم السعادة التي يستحقونها واليوم افتقدناهم كثيرًا، لقد حصلنا على العديد من الفرص ولم نستلغها وأعتقد أن التوفيق غاب عن منتخب أولمبي العراق في مباراة اليوم".

وتابع: "منتخب أولمبي العراق ومن المعلوم إنه يدخل بتكتيك محدد في أول 10 دقائق وبعدها يتحرر ويهاجم، لكن الهدف المبكر أربك كل الحسابات"، مبينًا: "المنتخب العراقي يفوز حين يلعب بروح جماعية تمامًا كما حدث أمام أوكرانيا ولكن أمام الأرجنتين والمغرب كانت الفوارق الفنية واضحة".

وأخيرًا، قال لاعب منتخب أولمبي العراق إبراهيم بايش: "لم نتمكن من اللعب بصورة صحيحة ونعتذر من الجماهير العراقية لأنها كانت تستحق أكثر من ذلك، لقد فقدنا التركيز في المباراة وانتهى المشوار مبكرًا في الأولمبياد".

وأضاف:" لم نتمكن من مجاراة المنتخب الأولمبي المغربي؛ لأنه كان أقوى منا وحسم اللقاء لصالحه مبكرًا، الفريق المغربي يمتلك لاعبين مميزين ويستحق التأهل إلى أبعد نقطة في الأولمبياد لأنه يتطور باستمرار".

وبخسارته، تذيل منتخب أولمبي العراق، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ليودع الأولمبياد من دور المجموعات، وفي المقابل تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي متصدرًا المجموعة. 
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