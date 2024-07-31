"سحرٌ من نوع ما" في اولمبياد باريس.. راكب أمواج يقف في الهواء!

السومرية نيوز-رياضة

يبدو أن راكب الامواج غابرييل ميدينا لم يخرج برقم قياسي بالعاب الاولمبياد فحسب، بل خرج بصورة "مذهلة" تعيد تشكيل جملة تساؤلات عما اذا كان هناك "سحر" معمول على امواج البحر عندما كان يتزلج عليها.

ظهر ميدينا في صورة مذهلة التقطها المصور جيروم برويليت من وكالة فرانس برس، وانتشرت الصورة على الإنترنت بعد لحظات فقط من تسجيل البرازيلي رقما قياسيا أولمبيا بتسجيله نتيجة مذهلة بلغت 9.90 نقطة على الأمواج العملاقة التي يبلغ ارتفاعها مترين في تاهيتي.

ويبدو ميدينا في الصورة وكأنه يطير في الهواء، ويشير بذراعه إلى السماء، بينما يرمي لوحه بعيدًا للاحتفال برقمه القياسي في ركوب الأمواج، وبينما يبدو الأمر وكأن الصورة معدلة بالفوتوشوب، لكن الحقيقة ليس كذلك، بل ان الصورة المذهلة حقيقية وتعكس أداء ميدينا شبه المثالي على الأمواج المعروفة باسم "جدار الجماجم" في تاهيتي.

كان برويليت متمركزًا على متن قارب لالتقاط الصورة، وتمكن من البقاء ثابتًا على سطح القارب، كان يتوقع أن يسجل ميدينا أعلى نتيجة، وكان مستعدًا للاحتفال، حيث التقط أربع صور قبل أن ينظر إلى الكاميرا ليشعر بعدها بـ"صدمة طفيفة" وفقا لماقاله لصحيفة الغارديان، بعد ان اكتشف انه التقط صورة مذهلة لميدينا راكب الامواج الذي بدا وكأنه معلق من السماء ويجر لوح التزلج في قدمه.