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تفاصيل جديدة.. هل يوافق الفيفا على استضافة السعودية مونديال 2034؟

رياضة

2024-07-31 | 13:59
تفاصيل جديدة.. هل يوافق الفيفا على استضافة السعودية مونديال 2034؟
1,265 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضي
تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف.

وحمل الملف الذي تم تسليمه "للفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين الماضي، شعار "معا ننمو".
 
وتضمن الملف مخطط السعودية لاستضافة الحدث الكروي الأكبر حول العالم، إذ ستقام المباريات في 5 مدن رئيسية، وهي: العاصمة الرياض التي تضم وحدها 8 ملاعب، وجدة والخبر وأبها ونيوم، وتحتوي هذه المدن على 15 ملعبا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا.
 
ومن بين ملاعب الرياض ملعب الملك سلمان الجديد، الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج ويستضيف، بحسب الملف، المباراتين الافتتاحية والنهائية، على أن يصبح الملعب الرئيس للمنتخب السعودي.
 
كذلك، يشير الملف إلى ملعب الأمير محمد بن سلمان في القدية الواقع على إحدى قمم جبل طويق، الذي سيتميز بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق، وملعب مدينة الملك فهد الرياضية، الذي يجري تطويره ورفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 70 ألف متفرج.
 
ويبرز، في جدة، ملعب وسط جدة، الذي سيبنى بتصميم معماري مستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة البلد، وملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".
 
وسيتربع ملعب أرامكو، في الخبر، على شاطئ الخليج، وسيحاكي تصميمه، الذي سيشمل عددا من الأشرِعة، شكل الدوامات التي تظهر قبالة الساحل خلال الصيف.
 
جنوبا، يشهد ملعب جامعة الملك خالد في مدينة أبها، المستخدم من قِبَل الجامعة حاليا، أعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، بهدف استخدامه لاستضافة مباريات كأس العالم.
 
ومن المنتظر، كما ذكر الملف، أن يكون ملعب نيوم، الذي سيقع على ارتفاع يزيد عن 350 مترًا ضمن هيكل مشروع "ذا لاين"، ملعب كرة القدم الأكثر تميزا على مستوى العالم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يشكل نقلة نوعية على مستوى ملاعب كرة القدم.
 
واستثمارا لمساحة السعودية وتنوُع مناطقها، تمتد خطة الاستضافة إلى عشر مدن داعمة للمدن الخمس المضيفة، تحتضن بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبل وخلال البطولة وتضم مناطق سياحية تمكن المنتخبات والجماهير من استكشاف الموروث الحضاري للسعودية وخوض تجارب سياحية مميزة.
 
ويستعرض الملف ما يزيد عن 230 ألف غرفة فندقية، موزعة على المدن المضيفة والأخرى الداعمة، لكبار الشخصيات، ووفود الاتحاد الدولي، والمنتخبات المشاركة، والإعلاميين، والجماهير، فضلا عن 132 مقر تدريب في 15 مدينة ستستضيف المنتخبات الـ48 والوفود المرافقة لها، على أن تشمل 72 ملعبا مخصصا للمعسكرات التدريبية، إضافة إلى مقري تدريب مخصصة لطواقم الحكام.
 
ويرصد الملف مواقع مختلفة مرشحة لاستضافة مهرجان المشجعين، المواكب لكل نسخة من كأس العالم، على أن يختار الاتحاد الدولي موقعا واحدا في كل مدينة مضيفة.
 
ومن بين المواقع المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض، التي ستصبح أكبر حديقة حضارية في العالم، وواجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وساحة البحار في أبها، ضمن مشروع وادي أبها، والمرسى ضمن مشروع "ذا لاين" في نيوم، وحديقة الملك عبد الله في الخبر.
 
واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عددا من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1، والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.

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