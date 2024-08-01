أسباب استقالة راضي شنيشل من تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

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وودع المنتخب الأولمبي العراقي، منافسات الأولمبياد بعد خسارته أمام المغرب في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها كل من أمير ريتشاردسون في الدقيقة 19 وسفيان رحيمي في الدقيقة 28 وعبد الصمد زلزولي في الدقيقة 36.وبعد استقالة راضي شنيشل من المنتخب الأولمبي، ودع المدرب لاعبي الفريق، مقدمًا الشكر لهم على ما قدموه طيلة الفترة الماضية كما قدم اعتذاره لهم على أي موقف أو سوء فهم، وذلك قبل عودة وفد المنتخب العراقي إلى بغداد، إذ من المقرر أن يعود الفريق العراقي إلى أرض الوطن اليوم الخميس.ضغط كبير واجهه المدرب العراقي قبل أولمبياد باريس 2024 وخلاله وحتى بعد خروج الفريق العراقي من المنافسة، فالجماهير العراقية لم تكتفِ بالنقد فقط؛ إذ إن البعض منهم تجاوزوا على المدرب بطريقة غير مقبولة، لذلك فإن المدرب حين وجد نفسه لا يحظى بالقبول لدى الشارع العراقي بادر بالاستقالة من منصبه.الشعور بقلة اهتمام الاتحاد العراقي بالمنتخب الأولمبي، لازم المدرب راضي شنيشل قبل انطلاق الأولمبياد، إذ شعر المدرب بأن الإنجاز الذي تحقق بالتأهل لأولمبياد باريس لم يحظَ باهتمام الاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشكل كافٍ، على الرغم من أن العراق كان ممثل العرب الوحيد من قارة آسيا في هذا المحفل العالمي.مع نهاية بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، قرر شنيشل استبدال كادره المساعد، إذ تم الاستغناء عن المدرب المساعد نزار أشرف وأيضًا مدرب الحراس صالح حميد، هذا الثنائي كان مع شنيشل منذ بدايته، لكن تم الاستغناء عنهم بعد غياب الانسجام معه، ليلجأ شنيشل إلى مساعد كاساس والذي لم يقدم الإضافة المرجوة.لم يكن المعسكر الأخير للمنتخب الأولمبي العراقي جيدًا كما يجب، شنيشل بحث عن معسكر يتضمن مجموعة مباريات تجريبية لكن الفريق العراقي لعب مباراة واحدة فقط أمام نظيره المصري، هذا المعسكر والإرباك الذي رافقه كان من أبرز أسباب عدم تحقيق الانسجام بين لاعبي الأولمبي واللاعبين الثلاث فوق السن القانونية، لينعكس الأمر بالسلب على المنتخب العراقي مما أدى إلى خروجه مبكرًا من البطولة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة راضي شنيشل من تدريب الأولمبي.وكان الاتحاد العراقي قد عيّن راضي شنيشل، مدربًا للمنتخب الأولمبي في نهاية شهر يوليو/ تموز من عام 2022، ليقود الفريق خلفًا للمدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب.المصدر: