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أولمبياد باريس.. خروج جماعي للرياضيين العرب

رياضة

2024-08-03 | 12:04
أولمبياد باريس.. خروج جماعي للرياضيين العرب
المصدر:
وكالات
1,717 مشاهدة

كان يوما الجمعة والسبت شاهدين على "الخروج الجماعي" للرياضيين العرب مع بدء منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.

فاليوم السبت، خرج السعودي حسين عاصم آل حزام من الدور الأول لمسابقة القفز بالزانة في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما فشل في فاشلة لتخطي الحاجز الأول 5.40 أمتار.

وكان آل حزام لفت الانظار في بطولة العالم في يوجين عام 2022 عندما كان قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بكوكبة المتأهلين الى الدور النهائي لو نجح في محاولته الثالثة الأخيرة لتخطي حاجز 5.75 أمتار.

وكان آل حزام، الذي شارك في مونديال بودابست العام الماضي وأنهاه في المركز 26، يمني النفس وقتها في ضرب عصفورين بحجر واحد: التأهل إلى الدور النهائي وتحسين رقمه القياسي الشخصي (5.70 أمتار)، لكنه أخفق في 3 محاولات متتالية وأنهى البطولة في المركز الرابع عشر.

ولم تكن حال العماني علي أنور علي البلوشي والعراقي طه حسين ياسين أفضل من آل حزام بخروجهما من الدور الاول لسباق 100 متر، فقد حل البلوشي سادسا بزمن 10.26 ثوان في السلسلة الثالثة التي فاز بها البريطاني لوي هينتشلايف (9.98 ثوان) أمام بطل العالم الأميركي نواه لايلز (10.04 ثوان).

أما ياسين فجاء تاسعا وأخيرا (10.50 ثوان) في السلسلة السابعة التي كانت الأسرع في التصفيات بعدما قطعها الاميركي كينيث بيدناريك بزمن 9.97 ثوان، وهو التوقيت ذاته الذي حسم به مواطنه فريد كيرلي المجموعة الثامنة.

وكان السباق الثاني للعراقي ياسين بعدما خاض منافسات الدور التمهيدي وحجز بطاقته إلى الدور الأول بعدما جاء رابعا في السلسلة الرابعة (10.51 ثوان).

وخرج العداء سامر اليافعي الذي حمل علم اليمن في حفل الافتتاح، من الدور التمهيدي بحلوله ثامنا وأخيرا في السلسلة الثالثة (11.54 ثانية)، ولحق به الليبي أحمد السباعي بحلوله ثامنا وأخيرا في السلسلة الرابعة (11.89 ثوان).

وخرجت الكويتية آمال الرومي والفلسطينية ليلى المصري والبحرينية نيلي جيبكوسغي خاليات الوفاض من ملحق سباق 800 متر.

حلت الرومي ثامنة وأخيرة في السلسلة الرابعة بزمن 2:12.13 دقيقتين، وجيبكوسغي خامسة في السلسلة ذاتها (2:01.12 د)، فيما جاءت المصري ثامنة وأخيرة في السلسلة الثانية بزمن 2:16.72 د.

وكانت العداءات الثلاث خرجن من الدور الاول الجمعة.

لم يقف الأمر عند هؤلاء، ففي وقت لاحق، فشل 5 رماة عرب في حجز بطاقتهم إلى الدور النهائي لمسابقة السكيت في منافسات الرماية ضمن الأولمبياد.

وكان المصري عزمي محيلبة الأقرب إلى بلوغ الدور النهائي بعد يومين من المنافسة حيث حل عاشرا (121 من 125)، علما أن الستة الأوائل يتأهلون الى الدور النهائي.

وجاء الكويتي محمد الديحاني ثالثا عشر (120) والقطري راشد صالح العذبة خامسا عشر (118) والمصري الآخر عمر ابراهيم في المركز التاسع والعشرين قبل الأخير (106) والفلسطيني جورج أنتونيو الصالحي في المركز 30 الأخير (100).

ولدى السيدات، حلّت المصرية أميرة أبوشوكة في المركز 29 الأخير في اليوم الأول من تصفيات المسابقة ذاتها، وتقام منافسات اليوم الثاني والدور النهائي الأحد.
 
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