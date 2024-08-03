أولمبياد باريس.. لافتة بملعب الريشة تحرج فرنسا

وقد أدانت وزارة الخارجية التايوانية إبعاد أحد المشجعين من ملعب الريشة الطائرة في أولمبياد باريس 2024 بسبب رفعه لافتة خضراء مكتوب عليها "انطلقي يا تايوان لتحقيق الفوز" خلال مباراة أقيمت يوم أمس الجمعة.وبشهادة صحفيين حضروا الواقعة، تم إبعاد المشجع الذي كان يصرخ في أثناء مباراة لاعب كرة الريشة التايواني تشو تيان تشين.وتتنافس تايوان في الألعاب الأولمبية تحت اسم الصين تايبيه لتجنب اعتراضات بكين التي تطالب بضم الجزيرة باعتبارها أراضي تابعة لها.وترفض حكومة تايوان المزاعم الصينية بشأن السيادة عليها.وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان صدر اليوم السبت: "الأساليب الفظة والبغيضة التي اتبعها أشخاص قساة لانتزاع اللافتة بشكل تعسفي من أحد مواطني بلادنا خلال الألعاب الأولمبية".وأضاف البيان "هذا التصرف العنيف لا ينطوي على سوء تصرف فحسب، بل ينتهك أيضا وبشكل خطير روح الحضارة التي تمثلها الألعاب الأولمبية، بل ويتعارض بشكل أكبر مع سيادة القانون وينتهك حرية التعبير".وأشار البيان إلى أن قوات الأمن أبعدت مشجعين آخرين كانوا يحملون لافتات عليها كلمة "تايوان"، وذكر البيان أيضا أن سفير الجزيرة الحالي لدى فرنسا فرانسوا وو، أبلغ الشرطة المحلية بالواقعة.