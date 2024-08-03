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مبابي يستعد لمغامرة الريال بملعب سلة
Alsumaria Tv
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بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثا لصفوف ريال مدريد، الاستعداد للموسم الجديد.
وأدى مبابي، في ملعب سلة تدريبات بدنية استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الملكي.
ويقضى كيليان حاليا، إجازة سلبية بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024، حيث خرج الديوك من المربع الذهبي.
ويغيب مبابي عن صفوف ريال مدريد في جولته الأمريكية، التي يلعب خلالها مباريات ودية ضد ميلان وبرشلونة وتشيلسي.
ويسابق مبابي، الزمن، ليصبح جاهزا لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم 14 آب الجاري في كأس السوبر الأوروبي.
ووقع مبابي عقدا مع ريال مدريد لمدة 5 مواسم، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بنهاية عقده في 30 حزيران الماضي.
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