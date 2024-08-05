أنشيلوتي غاضب من بيلينغهام بسبب مكالمة هاتفية

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره أتالانتا الإيطالي التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي.وقال المدرب الإيطالي القصة خلال تصريحات صحفية ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أنه اتصل هاتفيا بالنجم الإنجليزي لكنه لم يرد عليه، ليطلب من الجناح البرازيلي فينيسيوس الاتصال به وأجابه على الفور".وقال المدرب الإيطالي :"لم أتصل به مجددا، لقد طلبت من فينيسيوس تمرير الهاتف لي وتحدثت معه".واستطرد:"أعتقد أن أولئك الذين لعبوا في نهائي بدوري أبطال أوروبا يجب أن يلعبوا في نهائي كأس السوبر الأوروبي، نحن نفتقد فقط توني كروس وناتشو فرنانديز ".ختم:" لدينا فريق تنافسي قادر على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الجديد ".يذكر أن ريال مدريد خسر وديا السبت الماضي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في أمريكا، ويستعد حاليا لمواجهة تشيلسي غدا الثلاثاء.