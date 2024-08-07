اليوم.. سحب قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين

ويشارك في البطولة المخصصة للفئة العمرية من مواليد 2008 – 2010 9 منتخبات، هي البحرين وسوريا وعُمان وفلسطين ولبنان واليمن والسعودية، إضافة إلى البلد المضيف ومنتخبنا.وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم، إن لاعبينا يواصلون الإعداد والتحضير منذ مطلع حزيران الماضي، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الدراسية، مبينا أنه إلى جانب الوحدات التدريبية اليومية، فإن الفترة الماضية شهدت خوض العديد من المباريات التجريبية أمام فرق شباب مختلف الأندية، مؤكدا أن الهدف من تلك اللقاءات هو تعزيز الجوانب الفنية والبدنية، وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين.وأضاف، أن صفوف المنتخب تزخر حاليا بالمواهب الواعدة التي سيكون لها شأن كبير مستقبلا، إضافة إلى تواجد ثلاثة محترفين بمستويات جيدة للغاية، هم مراد فؤاد من هولندا ويوسف بلال من السويد وقسور علي من فنلندا، فضلا عن تواصل الجهود لتأمين إصدار المستمسكات الرسمية لبعض مواهب المهجر قبل بدء مشوار التصفيات القارية.وأشار إلى أن بطولة غرب آسيا تعد محطة تحضير مهمة للغاية، قبل ولوج التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا، المؤمل إقامتها في الثالث والعشرين من تشرين الأول المقبل، بعد أن أوقعت القرعة منتخبنا إلى جانب تايوان صاحبة الضيافة وأوزبكستان وفلسطين، كما أنه من الممكن إقامة مباراتين تجريبيتين على مستوى عال جدا بعد نهاية منافسات غرب آسيا، أمام منتخبي إيران والسعودية.ولفت كاظم إلى أنه ينتظر نتيجة قرعة غرب آسيا اليوم، للترتيب من أجل إقامة أربع مواجهات تجريبية في العراق أمام منتخبي اليمن وسلطنة عمان.تجدر الإشارة إلى أن مباريات غرب آسيا ستقام في ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية، وملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة عمان.وسيجري خلال قرعة مسابقة غرب القارة، التي ستنقل مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب، توزيع المنتخبات الـ 9 بين ثلاث مجموعات، تلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.وأكد اتحاد غرب آسيا للاتحادات الأهلية، أحقيته بإجراء الفحوصات والصور الإشعاعية للتحقق من أهلية اللاعبين ضمن الفئة العمرية المخصصة للبطولة، وفي الوقت الذي يراه مناسباً، وبحسب الآلية المناسبة، ضمن الإطار العام لتعليمات الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص.يذكر أن النسخة العاشرة من البطولة كانت قد أقيمت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، وحقق خلالها المنتخب اليمني اللقب، بتفوقه على نظيره السعودي بنتيجة 3 - 2 بفارق الركلات الترجيحية.