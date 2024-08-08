برشلونة يكشف عن موعد تقديم أولمو

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه "من المقرر أن يلعن برشلونة خلال ساعات رسميًا تعاقده مع داني أولمو، الذي تم الاتفاق معه وناديه لايبزيج الألماني الثلاثاء الماضي".وأشارت إلى أن "تقديم أولمو كصفقة جديدة للبارسا سيكون غدًا الجمعة".وأضافت الصحيفة: "توقيع العقد مع الرئيس خوان لابورتا سيتم في ملعب تيتو فيلانوفا بمدينة برشلونة الرياضية في الساعة 11 صباحًا، وسيجيب داني أولمو على أولى أسئلته كلاعب برشلوني في قاعة الصحافة الساعة 12:15 ظهرًا".وتصل قيمة الصفقة إلى 47 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت متعلقة بالألقاب والمشاركة في 60% من المباريات.وسيوقع أولمو على عقد لمدة 6 مواسم حتى 2030، وسيتم دفع قيمة الصفقة على أقساط.ويعود أولمو إلى النادي الكتالوني بعد 10 سنوات من مغادرته، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، واتجه وقتها إلى دينامو زغرب الكرواتي.