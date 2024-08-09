كأس العالم للمشردين برعاية "فيفا" لأول مرة.. ماذا تعرف عن البطولة وقواعدها؟

البطولة انطلقت عام 2003 بإقامة نسختها الأولى في مدينة غراتس النمساوية وتقام منذ ذلك الحين كل عام إلى أن توقفت مؤقتًا بعد أن ضرب وباء كورونا العالم، لكنها عادت من جديد بنسخة 2023 التي أقيمت بمدينة سكرامنتو في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستقام نسخة العام الحالي في مدينة سيول الكورية الجنوبية كأول مدينة آسيوية تستضيف هذا الحدث.في هذا السياق، ستكون نسخة 2024 خاصة جدًا، إذ حققت مؤسسة كأس العالم للمشردين إنجازًا كبيرًا بعدما حصلت على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إثر توقيع اتفاقية بين الطرفين، يصبح على إثرها الفيفا أحد الداعمين للبطولة.وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في أول تعليق له بشأن الموضوع: "أنا سعيد لأن الفيفا سيقوم بدعم تلك البطولة الرائعة بموجب شراكة مع مؤسسة كأس العالم للمشردين. إن تلك البطولة مثال ممتاز على كيف يمكن لكرة القدم أن تجمع الناس مع بعضهم البعض لمواجهة التحديات الاجتماعية الموجودة وتحسين معيشتهم".ومن ضمن بنود الاتفاقية أنّ الفيفا سيقوم ببث مباريات البطولة عبر منصة "فيفا بلس" وقناته على يوتيوب لنشر مزيد من الوعي حول البطولة وما تسعى إليه من خدمات مجتمعية، علمًا بأن البطولة كانت قد بدأت تظهر بشكل أكبر بعد بث وثائقي "the beautiful game" أو "اللعبة الجميلة" عبر منصة نتفليكس الشهيرة والتي ألقت الضوء عليها.لكن سيتبادر لذهن كل من يقرأ تلك السطور أول سؤال بديهي ومنطقي عن طريقة اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للمشردين، وتعريف المشرّد بالنسبة للمؤسسة التي تسعى لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة ومساعدة بعضهم اجتماعيًا والحلم بالقضاء على ظاهرة التشرّد في كل أنحاء العالم.وحسب عدة مصادر فإنه بإمكان اللاعبين المشاركة في البطولة إن انطبقت عليهم الشروط الآتية:1- ألا يقل عمره عن 16 عامًا وقت إقامة البطولة.2- ألا يكون قد شارك في نسخة سابقة من البطولة.لكن الأهم هو الآتي بخصوص التعريف الحقيقي للمشرد للمؤسسة وهو أن يكون واحدًا من هؤلاء:1- أن يكون قد قضى فترة من الوقت بعد النسخة السابقة دون مأوى ومشردًا حسب تعريف الكلمة في كل بلد، وحسب موقع "إنسايد ذا جيم" فإنه إن لم يكن لهذا البلد تعريف حكومي رسمي لكلمة "مشرد" يتم الاعتماد على التعريف بواسطة المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية.2- يكسب قوت يومه من خلال عمل بالشارع.3- أن يكون باحثًا عن حق اللجوء السياسي أو تمكن بالفعل من الحصول على حق اللجوء السياسي، لكن قبل عامٍ واحد من النسخة التي سيشارك بها.4- أن يكون في عملية تعافي من إدمان المخدرات أو الكحوليات، وكذلك قضى فترة من العامين السابقين للبطولة دون مأوى.وإن تبادر إلى ذهنك أنّ إقامة مباريات كأس العالم للمشردين ستكون على ملاعب كرة القدم الكبيرة فأنت مخطئ، لأنه للمباريات شروط مختلفة حيث تُقام على ملاعب يبلغ طولها 22 مترًا وعرضها 16 مترًا.