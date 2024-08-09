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كأس العالم للمشردين برعاية "فيفا" لأول مرة.. ماذا تعرف عن البطولة وقواعدها؟

رياضة

2024-08-09 | 03:19
كأس العالم للمشردين برعاية &quot;فيفا&quot; لأول مرة.. ماذا تعرف عن البطولة وقواعدها؟
769 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

هل أنت مشرد؟ لا بأس، فبإمكانك أن تلعب في كأس العالم! الأمر ليس مزحة لكنه ليس المونديال الذي يعرفه الجميع بل هو كأس العالم للمشردين.

البطولة انطلقت عام 2003 بإقامة نسختها الأولى في مدينة غراتس النمساوية وتقام منذ ذلك الحين كل عام إلى أن توقفت مؤقتًا بعد أن ضرب وباء كورونا العالم، لكنها عادت من جديد بنسخة 2023 التي أقيمت بمدينة سكرامنتو في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستقام نسخة العام الحالي في مدينة سيول الكورية الجنوبية كأول مدينة آسيوية تستضيف هذا الحدث.

كأس العالم للمشردين برعاية "فيفا" لأول مرة
في هذا السياق، ستكون نسخة 2024 خاصة جدًا، إذ حققت مؤسسة كأس العالم للمشردين إنجازًا كبيرًا بعدما حصلت على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إثر توقيع اتفاقية بين الطرفين، يصبح على إثرها الفيفا أحد الداعمين للبطولة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في أول تعليق له بشأن الموضوع: "أنا سعيد لأن الفيفا سيقوم بدعم تلك البطولة الرائعة بموجب شراكة مع مؤسسة كأس العالم للمشردين. إن تلك البطولة مثال ممتاز على كيف يمكن لكرة القدم أن تجمع الناس مع بعضهم البعض لمواجهة التحديات الاجتماعية الموجودة وتحسين معيشتهم".

ومن ضمن بنود الاتفاقية أنّ الفيفا سيقوم ببث مباريات البطولة عبر منصة "فيفا بلس" وقناته على يوتيوب لنشر مزيد من الوعي حول البطولة وما تسعى إليه من خدمات مجتمعية، علمًا بأن البطولة كانت قد بدأت تظهر بشكل أكبر بعد بث وثائقي "the beautiful game" أو "اللعبة الجميلة" عبر منصة نتفليكس الشهيرة والتي ألقت الضوء عليها.

من هو المشرّد؟
لكن سيتبادر لذهن كل من يقرأ تلك السطور أول سؤال بديهي ومنطقي عن طريقة اختيار اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للمشردين، وتعريف المشرّد بالنسبة للمؤسسة التي تسعى لتحسين ظروف معيشة هذه الفئة ومساعدة بعضهم اجتماعيًا والحلم بالقضاء على ظاهرة التشرّد في كل أنحاء العالم.

وحسب عدة مصادر فإنه بإمكان اللاعبين المشاركة في البطولة إن انطبقت عليهم الشروط الآتية:

1- ألا يقل عمره عن 16 عامًا وقت إقامة البطولة.
2- ألا يكون قد شارك في نسخة سابقة من البطولة.

لكن الأهم هو الآتي بخصوص التعريف الحقيقي للمشرد للمؤسسة وهو أن يكون واحدًا من هؤلاء:

1- أن يكون قد قضى فترة من الوقت بعد النسخة السابقة دون مأوى ومشردًا حسب تعريف الكلمة في كل بلد، وحسب موقع "إنسايد ذا جيم" فإنه إن لم يكن لهذا البلد تعريف حكومي رسمي لكلمة "مشرد" يتم الاعتماد على التعريف بواسطة المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الأكاديمية.

2- يكسب قوت يومه من خلال عمل بالشارع.

3- أن يكون باحثًا عن حق اللجوء السياسي أو تمكن بالفعل من الحصول على حق اللجوء السياسي، لكن قبل عامٍ واحد من النسخة التي سيشارك بها.

4- أن يكون في عملية تعافي من إدمان المخدرات أو الكحوليات، وكذلك قضى فترة من العامين السابقين للبطولة دون مأوى.

ما هي قواعد اللعبة؟
وإن تبادر إلى ذهنك أنّ إقامة مباريات كأس العالم للمشردين ستكون على ملاعب كرة القدم الكبيرة فأنت مخطئ، لأنه للمباريات شروط مختلفة حيث تُقام على ملاعب يبلغ طولها 22 مترًا وعرضها 16 مترًا.
ويبلغ عدد لاعبي كل فريق 4 من ضمنهم حارس المرمى، وبعيدًا عن الفارق العددي عن الكرة الخماسية؛ فإن للمباريات قاعدة مختلفة لا تشبه كرة الصالات، وهي أن يكون هناك لاعب واحد على الأقل لكل فريق في نصف ملعب المنافس.

وتعد مصر وفلسطين هما الدولتان العربيتان الوحيدتان المنضمتان إلى المؤسسة التي تضمّ 80 بلدًا عضوًا فيها، من ضمنها دول كبرى كالولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا، بينما تعتبر المكسيك هي الدولة الأنجح في البطولة بعدما توجت بثمانية ألقاب آخرها عام 2019، فيما كان آخر لقب من نصيب تشيلي التي فازت بالبطولة في ثلاث مرات وهو العدد ذاته لمرات فوز البرازيل بها. أما باقي الألقاب فكانت من نصيب إيطاليا وإسكتلندا بلقبين لكلٍ منهما، بينما فاز كل من النمسا وروسيا وأفغانستان وأوكرانيا باللقب مرة واحدة.

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كأس العالم للمشردين

رعاية "فيفا" لأول مرة

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