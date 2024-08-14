العراق يحقق 4 أوسمة ملونة في بطولة آسيا بالتجديف داخل الصالات

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجديف السيد عبد السلام خلف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان منتخب العراق بالتجديف أحرز أربعة أوسمة تنوعت بين وسامين ذهبيين وثالث فضي ورابع نحاسي في بطولة آسيا بالتجديف داخل الصالات"، لافتا الى ان جدافي العراق شاركوا بسباقات فئة المتقدمين حيث فاز اللاعب محمد الخفاجي بالوسام الذهبي لمنافسات الفردي الخفيف 2000 م، كما حقق زميلاه بكر شهاب وعمر اسماعيل الوسام الذهبي الثاني للمنتخب العراقي بمنافسات الزوجي الثقيل لمسافة 2000 م.وأضاف خلف إن الجداف عزالدين سليم حقق الوسام الفضي في منافسات الفردي الخفيف لسباق 500 م، فيما فاز زميله بكر شهاب بالوسام النحاسي لمنافسات الفردي الثقيل بسباق 2000 م.وختم خلف حديثه قائلاً، إن البطولة جرت بمشاركة أفضل الجدافين بقارة آسيا لمنتخبات إيران وكوريا الجنوبية والهند والسعودية وتايلند والكويت وماليزيا وباكستان وسريلانكا وهونك كونك، بالإضافة للمنتخب الوطني العراقي.