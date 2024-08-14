إيمان خليف تقاضي إيلون ماسك.. ما العواقب المحتملة؟

وكشفت صحيفة “دايلي مايل”، البريطانية، أن البطلة الجزائرية رفعت دعوى قضائية ضدّ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ومؤلفة سلسلة هاري بوتر ج.ك رولينج.ونقلت الصحيفة البريطانية عن محامي خليف، أن البليونير الأمريكي ومؤلفة سلسلة هاري بوتر ورد اسميهما في الشكوى الجنائية التي تلقاها مركز مكافحة الكراهية عبر الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام بباريس.في حين تضمن الشكوى التي تقدمت بها بطلة الجزائر، تحرك النيابة العامة في التحقيق ضد جميع الأشخاص الذين شاركوا في الحملة حتى باسم مستعار.وأشارت “دايلي مايل”، إلى أن العواقب المحتملة لجرائم التنمر الإلكتروني في فرنسا تتراوح بين سنتين و5 أعوام وغرامات تتراوح بين 26 ألف جنيه ألف إسترليني و39 ألف جنيه إسترليني.في حين يتم تغريم المتورطين ما بين 64 ألف جنيه إسترليني و214 ألف جنيه إسترلينيوتمكنت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من تحقيق الميدالية الذهبية ضمن منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد تغلبها على منافستها الصينية يانغ ليو.واستطاعت البطلة الجزائرية إيمان خليف الفوز على الصينية بطلة العالم بـ 3 جولات متتالية بإجماع الحكام لتظفر بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية.وجاء الانتصار التاريخي الذي حققته ابنة مدينة تيارت في ظل حملة عالمية شعواء مست كرامتها كامرأة.