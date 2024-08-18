أرقام العراقي علي الحمادي بأول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز

المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا ظهر بديلًا مع إبسويتش تاون في الجولة الأولى من "البريميرليغ" حيث شارك في الدقيقة (74)، ليخسر الافتتاح أمام ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح بهدفين دون رد.وحاز اللاعب العراقي على تقييم بلغ (6.6) نقطة في المباراة، وفقًا للأرقام والإحصائيات الصادرة عن موقع "سوفا سكور" المتخصص، ليحتل المرتبة الثامنة ضمن أفضل لاعبي فريقه في مواجهة ليفربول بالجولة الأولى.شارك المهاجم العراقي في 16 دقيقة فقط أمام ليفربول، لم ينجح خلالها في تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة.واكتفى لاعب أسود الرافدين، بلمس الكرة في 3 مناسبات فقط، وقدّم تمريرتين بدقة بلغت (100%)، كما دخل في 3 مبارزات جوية، انتصر في اثنتين منها بفعل قوته البدنية.كما وقع اللاعب العراقي فريسة لحالة تسلل واحدة مع إبسويتش تاون، بعد أن نجحت خبرة مدافعي ليفربول في خداعه خلال المباراة.ومن المتوقع أن يحصل علي الحمادي، على دقائق أكثر للعب في المواجهات المقبلة، خاصة أن إبسويتش تاون، أظهر حاجة ماسة لمزيد من الجرأة الدفاعية أمام ليفربول.انضم النجم العراقي إلى إبسويتش تاون، في التاسع والعشرين من يناير للعام الجاري 2024، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 15 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة.وتبلغ قيمة المهاجم الشاب في الوقت الراهن مليون يورو، وسط توقعات بارتفاع هذه القيمة بصورة ملحوظة في المرحلة القادمة، بفعل صغر سنه، ونجاحه في تسجيل ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.