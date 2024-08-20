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الكشف عن سبب تأخر انضمام العراقي يوسف أمين إلى الوحدة السعودي

رياضة

2024-08-20 | 02:55
الكشف عن سبب تأخر انضمام العراقي يوسف أمين إلى الوحدة السعودي
526 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تكشفت، أسباب تأخر انضمام لاعب "أسود الرافدين" النجم يوسف أمين إلى صفوف الوحدة السعودي، على الرغم من الاتفاق المسبق بين الطرفين مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وتواجد أمين (20 عامًا) مع فريق الوحدة السعودي في معسكره التدريبي بإسبانيا، إذ شارك بالمباراة الودية التي جمعت الوحدة بفريق غرناطة الإسباني وقدم أداءً مقبولًا في مطلع أغسطس الحالي.

والنجم العراقي وعلى الرغم من حضوره مع فريق الوحدة في معسكره التدريبي بإسبانيا وخوضه للتدريبات بشكل منتظم، فضلًا عن خوضه مباراة ودية أمام غرناطة، إلا إنه لم يوقع بشكل رسمي مع النادي السعودي حتى الآن.

وسبب التأخر في توقيعه على العقد يعود إلى عدم حصول النادي على الكفاءة المالية من هيئة الرياضة، بالرغم من تبقي أيام قلائل على انطلاق دوري روشن السعودي، كما ان إدارة النادي وعدت اللاعب بإنهاء جميع الأمور خلال اليومين المقبلين بسبب حاجة الفريق لخدمات اللاعب يوسف أمين.

وعقب نهاية مشاركة العراق في أولمبياد باريس 2024 وخروجه من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم، عاد نجم العراق إلى ألمانيا للالتحاق بفريقه براونشفايغ، قبل الالتحاق بالوحدة.

تفاصيل اتفاق يوسف أمين مع نادي الوحدة
وكان أمين قد اتفق مع الفريق السعودي بعقد يمتد لثلاث سنوات، إذ سيتم قيد النجم العراقي في أول سنتين كلاعب تحت السن وفي العام الثالث سيكون فوق السن حسب الاتفاق.

المدرب الجديد لنادي الوحدة الألماني جوزيف زينباور، سبق أن شاهد يوسف أمين ووافق على التعاقد معه خصوصًا بعد مستوياته مع المنتخب العراقي الأول والمنتخب الأولمبي.
وتوصل الوحدة إلى اتفاق مع النادي الألماني، في السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، ولكن النادي السعودي كان ينتظر الموافقة النهائية من الوزارة لإرسال العقد النهائي ليوسف والمضي في إجراءات التعاقد معه.

وسبق ليوسف أمين، أن مثل المنتخب العراقي الأول في 8 مباريات وسجل خلالها هدفًا واحدًا كما مثل منتخب شباب العراق في 5 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا أيضًا، فيما مثل المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024 وشارك في 3 مباريات.
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سبب تأخر انضمام العراقي يوسف أمين

الوحدة السعودي

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