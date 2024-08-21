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من بوابة الرياض.. 3 أسباب دفعت العراقي "إبراهيم بايش" للاحتراف في السعودية

رياضة

2024-08-21 | 03:45
من بوابة الرياض.. 3 أسباب دفعت العراقي &quot;إبراهيم بايش&quot; للاحتراف في السعودية
2,713 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي الرياض الناشط في دوري روشن تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش لمدة عام واحد، ولم يعلن النادي السعودي عن التفاصيل المالية للصفقة، إذ اكتفى بالإعلان عن انضمام اللاعب العراقي بمقطع فيديو وصور له وهو يرتدي قميص الفريق.

أبرز 3 أسباب دفعت اللاعب إبراهيم بايش إلى الاحتراف في دوري روشن السعودي من بوابة الرياض:

*مشكلات القوة الجوية
كثرت المشكلات داخل غرفة الملابس في نادي القوة الجوية في آخر موسم، حيث دخل اللاعبون في صدامات مباشرة فيما بينهم، وبالتالي ألقت بظلالها على مستوى الفريق وموقعه بشكل عام في دوري نجوم العراق.

الخلافات حدثت بين إبراهيم بايش وسعد عبد الأمير في أثناء المباريات وفي العلن، وكذلك حدثت بين عبد الأمير واللاعب علي جاسم المنتقل حديثًا إلى كومو الإيطالي، لذلك لم يرغب بايش في استمرار هذا الوضع.

*المسؤولية المرهقة
حصل بايش على شارة قيادة فريق القوة الجوية، رغم أن اللاعب كان أصغر سنًّا مقارنةً بزملائه اللاعبين مثل محمد حميد وهمام طارق وسعد عبد الأمير وغيرهم من اللاعبين.

بايش عانى من مسؤولية مرهقة، إذ تم الاعتماد عليه في جميع المباريات لنادي القوة الجوية وأيضًا جميع مباريات المنتخب العراقي، هذا الأمر تسبب في استنزاف طاقته، ليقرر اللاعب البحث عن تجربة جديدة.

*نجوم العالم جذبوا إبراهيم بايش
كل لاعب في العالم يسعى إلى الوجود في دوري يضم خيرة نجوم الساحرة المستديرة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار جونيور وكريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني وغيرهم من اللاعبين المهمين.

وشكّل هذا الأمر حافزًا كبيرًا لدى إبراهيم بايش، الذي يسعى لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في نادي الرياض، كما أن هذا النادي سيكون أول تجربة احترافية للاعب العراقي الذي يسعى لإثبات أحقيته بالوجود مع المنتخب العراقي.

والتحق إبراهيم بايش (24 عامًا) بنادي القوة الجوية في صيف 2018 قادمًا من فريق الزوراء وحقق برفقة الصقور لقب كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك لقبي الدوري الممتاز وكأس العراق.

واستطاع بايش أن يجذب اهتمام الأندية العربية بعدما نجح في حصد لقب أفضل لاعب في كأس الخليجي "خليجي 25" في البصرة بعدما أسهم بشكل كبير في تتويج العراق باللقب.
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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3 أسباب

دفعت العراقي "إبراهيم بايش" للاحتراف

السعودية

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