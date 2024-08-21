من بوابة الرياض.. 3 أسباب دفعت العراقي "إبراهيم بايش" للاحتراف في السعودية

كثرت المشكلات داخل غرفة الملابس في نادي القوة الجوية في آخر موسم، حيث دخل اللاعبون في صدامات مباشرة فيما بينهم، وبالتالي ألقت بظلالها على مستوى الفريق وموقعه بشكل عام في دوري نجوم العراق.الخلافات حدثت بين إبراهيم بايش وسعد عبد الأمير في أثناء المباريات وفي العلن، وكذلك حدثت بين عبد الأمير واللاعب علي جاسم المنتقل حديثًا إلى كومو الإيطالي، لذلك لم يرغب بايش في استمرار هذا الوضع.حصل بايش على شارة قيادة فريق القوة الجوية، رغم أن اللاعب كان أصغر سنًّا مقارنةً بزملائه اللاعبين مثل محمد حميد وهمام طارق وسعد عبد الأمير وغيرهم من اللاعبين.بايش عانى من مسؤولية مرهقة، إذ تم الاعتماد عليه في جميع المباريات لنادي القوة الجوية وأيضًا جميع مباريات المنتخب العراقي، هذا الأمر تسبب في استنزاف طاقته، ليقرر اللاعب البحث عن تجربة جديدة.كل لاعب في العالم يسعى إلى الوجود في دوري يضم خيرة نجوم الساحرة المستديرة مثل ونيمار جونيور وكريم بنزيما ورياض محرز وساديو ماني وغيرهم من اللاعبين المهمين.وشكّل هذا الأمر حافزًا كبيرًا لدى إبراهيم بايش، الذي يسعى لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في نادي الرياض، كما أن هذا النادي سيكون أول تجربة احترافية للاعب العراقي الذي يسعى لإثبات أحقيته بالوجود مع المنتخب العراقي.والتحق إبراهيم بايش (24 عامًا) بنادي القوة الجوية في صيف 2018 قادمًا من فريق الزوراء وحقق برفقة الصقور لقب كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك لقبي الدوري الممتاز وكأس العراق.واستطاع بايش أن يجذب اهتمام الأندية العربية بعدما نجح في حصد لقب أفضل لاعب في كأس الخليجي "خليجي 25" في بعدما أسهم بشكل كبير في تتويج العراق باللقب.