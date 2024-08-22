لجنة التراخيص تبدأ جولتها على أندية دوري نجوم العراق من السليمانية

وتتألف اللجنةُ من مانويل نوفو، إسبانيّ الجنسية، فضلاً على عضويةِ مصطفى جمال ويوسف أحمد وأسامة رياض وعمر مصطفى.ومن المؤملِ أن تشمل الجولةُ كلَ أندية دوري نجوم العراق، وسيتمّ في ضوءِ الملف المُقدم منحُ ترخيص المُشاركةِ في المسابقةِ من عدمه.ومانويل نوفو، رئيس لجنة التراخيص، يعدُّ من الشخصياتِ المهمة، إذ بدأ مسيرته في مجالِ كرة القدم في نوفمبر 2010، حيث أدار الإدارةَ الماليّة في نادي ملقا، وأصبح المُديرَ العامّ للنادي في نوفمبر 2012، وخلال مدةِ ولايته، حققَ النادي أعظمَ نجاحاته الرياضيّة بالوصولِ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.كما عملَ نوفو مع منظماتٍ رياضيةٍ كبرى: LALIGA، الاتحاد الأوروبيّ لكُرةِ القدم (UEFA)، الاتحاد الدوليّ لكُرةِ القدم (FIFA)، وكان عضوًا في لجنةِ المندوبين في LALIGA، وعضوًا نشطًا في مجموعاتِ العمل داخل رابطةِ الأندية الأوروبيّة.منذ يناير 2016، قدّم نوفو المشورةَ، وتعاونَ مع الأنديةِ المُحترفة والدوريات الوطنيّة والدوليّة بشأن تطويرها المؤسسيّ ونموها.عملَ مع دورياتٍ محترفةٍ، مثل: LALIGA، الدوري الكولومبيّ، الدوري الإكوادوريّ، ومع أنديةٍ محترفةٍ مثل: قادش، ريال سبورتينغ خيخون، ليفانتي، راسينغ سانتاندير، كاستيون، وألباسيتي بالومبيي.