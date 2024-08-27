لأول مرة.. داني أولمو في قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو اليوم

وسيكون النادي الكتالوني، وصيف الموسم الماضي خلف ريال مدريد البطل، مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة، على الرغم من أنّ فوزيه الافتتاحيين جاءا بشق الأنفس على فالنسيا وأتلتيك بلباو 2-1.وسيواجه فريق المدرب الألماني هانزي فليك امتحانا دقيقا أمام رايو فاييكانو الذي استهل الموسم بنتائج لافتة بعد فوزه على ريال سوسيداد افتتاحا 2-1 قبل أن يتعادل أمام خيتافي من دون أهداف الأسبوع الماضي.وسلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على التشكيلة الأساسية المتوقع أن يبدأ بها الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة:الحراسة: تير شتيجنالدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، وجوليس كونديالوسط: بيدري، مارك بيرنال،الهجوم: رافينيا، لامين يامال، وليفاندوفسكيتقام مباراة برشلونة ورايو فايكانو الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/آب الجاري على ملعب تيريزا ريفيرو، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 22:30 بتوقيت .وستنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق على المواجهة حفيظ دراجي. ويدير اللقاء الحكم سيزار سوتو غرادو.