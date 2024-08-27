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لأول مرة.. داني أولمو في قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو اليوم
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السومرية نيوز – رياضة
يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على رايو فاييكانو ضمن المرحلة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم.
وسيكون النادي الكتالوني، وصيف الموسم الماضي خلف ريال مدريد البطل، مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة، على الرغم من أنّ فوزيه الافتتاحيين جاءا بشق الأنفس على فالنسيا وأتلتيك بلباو 2-1.
وسيواجه فريق المدرب الألماني هانزي فليك امتحانا دقيقا أمام رايو فاييكانو الذي استهل الموسم بنتائج لافتة بعد فوزه على ريال سوسيداد افتتاحا 2-1 قبل أن يتعادل أمام خيتافي من دون أهداف الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول لأحدث صفقات برشلونة الاسباني داني أولمو، الذي تم التعاقد معه هذا الصيف.
وسلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على التشكيلة الأساسية المتوقع أن يبدأ بها الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة:
الحراسة: تير شتيجن
الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، وجوليس كوندي
الوسط: بيدري، مارك بيرنال، وداني أولمو
الهجوم: رافينيا، لامين يامال، وليفاندوفسكي
موعد مباراة برشلونة وفايكانو والقنوات الناقلة
تقام مباراة برشلونة ورايو فايكانو الثلاثاء الموافق 27 أغسطس/آب الجاري على ملعب تيريزا ريفيرو، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 22:30 بتوقيت بغداد
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وستنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق على المواجهة حفيظ دراجي. ويدير اللقاء الحكم سيزار سوتو غرادو.
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