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طلب عراقي الى الاتحاد الآسيوي قبل مباراة الخميس "المرتقبة"
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
كشفت إدارة المدينة الرياضية في محافظة البصرة، وجود طلب استثناء يخص تنظيم مباراة العراق وعمان في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني على ملعب البصرة
الدولي يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد
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المدينة الرياضية جاهزة لاستضافة مباراة العراق
وقال مدير المدينة الرياضية في البصرة
لطفي الجزائري في تصريحات إعلامية: "المدينة الرياضية أصبحت جاهزة لاستضافة مباراة عمان في تصفيات المونديال، العمل لم يتوقف إطلاقاً وهو في تحديث مستمر والآن نجحنا في وضع منظومة الـ VAR ضمن أعمال البنى التحتية لتصبح جزءاً من الملعب على عكس ما كان معمول به سابقاً".
وأضاف: "التحضير للمباراة أهم وأصعب من أعمال الصيانة والتأهيل، كون التحضير محدد بوقت ضيق جداً ويحتاج إلى تنسيق كبير بين الشركات الراعية والإعلانات والقنوات الناقلة للحدث، فضلاً عن نصب منظومة الـ VAR، لذلك هناك تنسيق حكومي رياضي كبير في العراق لإنجاح التحضيرات قبل المباراة".
وأردف: "ملعب البصرة
الدولي، هو الملعب الوحيد في البلاد الذي بإمكانه استضافة الأحداث المهمة والكبيرة، بالتالي يخضع حالياً لعمل جاد وكبير لإنجاز العديد من الأمور من بينها مرأب السيارات الخاص بالجماهير وتهيئة وسائل الراحة لجميع الجماهير الحاضرة للملعب مثل الجو التشجيعي المريح والتذاكر".
وأكمل: "الجهات المعنية بتنظيم مباراة عمان، قررت تخصيص خطة بديلة عن المرأب الذي لن يتمكن من استيعاب جميع سيارات المشجعين لأسباب تنظيمية، بالتالي تم تخصيص ساحات كبيرة لاحتواء سيارات المشجعين الحاضرين في الملعب، إذ ستكون هذه الساحات قريبة جداً من الملعب ولن يكون هناك أي عناء بالتنقل بالنسبة لهم".
وبين قائلاً: "توجيهات الاتحاد الآسيوي تحتم على إدارة الملعب فتحه أمام الجماهير قبل ساعتين فقط من انطلاق المباراة، لذلك من المقرر أن تفتتح بوابات الملعب عند الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس المقبل، لكن سيقدم الاتحاد العراقي طلباً لاستثناء العراق من هذه التوجيهات من أجل فتح بوابات الملعب مبكراً لاستيعاب الأعداد الهائلة للجماهير التي ستحضر المباراة"، بحسب winwin.
ومن المؤمل أن يرسل الاتحاد العماني طائرة خاصة لنقل جماهيره إلى مدينة البصرة
العراقية لحضور المباراة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة العراقية إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرات الدخول للبلاد.
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