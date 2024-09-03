طلب عراقي الى الاتحاد الآسيوي قبل مباراة الخميس "المرتقبة"

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني على ملعب الدولي يوم الخميس المقبل عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت .وقال مدير المدينة الرياضية في لطفي الجزائري في تصريحات إعلامية: "المدينة الرياضية أصبحت جاهزة لاستضافة مباراة عمان في تصفيات المونديال، العمل لم يتوقف إطلاقاً وهو في تحديث مستمر والآن نجحنا في وضع منظومة الـ VAR ضمن أعمال البنى التحتية لتصبح جزءاً من الملعب على عكس ما كان معمول به سابقاً".وأضاف: "التحضير للمباراة أهم وأصعب من أعمال الصيانة والتأهيل، كون التحضير محدد بوقت ضيق جداً ويحتاج إلى تنسيق كبير بين الشركات الراعية والإعلانات والقنوات الناقلة للحدث، فضلاً عن نصب منظومة الـ VAR، لذلك هناك تنسيق حكومي رياضي كبير في العراق لإنجاح التحضيرات قبل المباراة".وأردف: "ملعب الدولي، هو الملعب الوحيد في البلاد الذي بإمكانه استضافة الأحداث المهمة والكبيرة، بالتالي يخضع حالياً لعمل جاد وكبير لإنجاز العديد من الأمور من بينها مرأب السيارات الخاص بالجماهير وتهيئة وسائل الراحة لجميع الجماهير الحاضرة للملعب مثل الجو التشجيعي المريح والتذاكر".وأكمل: "الجهات المعنية بتنظيم مباراة عمان، قررت تخصيص خطة بديلة عن المرأب الذي لن يتمكن من استيعاب جميع سيارات المشجعين لأسباب تنظيمية، بالتالي تم تخصيص ساحات كبيرة لاحتواء سيارات المشجعين الحاضرين في الملعب، إذ ستكون هذه الساحات قريبة جداً من الملعب ولن يكون هناك أي عناء بالتنقل بالنسبة لهم".